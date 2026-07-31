Решетников объяснил, почему Армении не следует отворачиваться от ЕАЭС и России

Армения является членом ЕАЭС с 2015 года. Решетников сказал, что благодаря участию в объединении армянские товары получают беспрепятственный доступ на рынки других государств-членов, если соответствуют установленным в ЕАЭС требованиям. 80 процентов традиционного армянского экспорта — продовольствия, сельхозтоваров и алкоголя — поставляется в страны ЕАЭС, заявил министр.