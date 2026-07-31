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Решетников объяснил, почему Армении не следует отворачиваться от ЕАЭС и России

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что экономика Армении получает существенные преимущества от членства в Евразийском экономическом союзе и торговли с Россией.

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что экономика Армении получает существенные преимущества от членства в Евразийском экономическом союзе и торговли с Россией.

Армения является членом ЕАЭС с 2015 года. Решетников сказал, что благодаря участию в объединении армянские товары получают беспрепятственный доступ на рынки других государств-членов, если соответствуют установленным в ЕАЭС требованиям. 80 процентов традиционного армянского экспорта — продовольствия, сельхозтоваров и алкоголя — поставляется в страны ЕАЭС, заявил министр.

Президент России Владимир Путин в разговоре с Пашиняном 27 июля заявил, что Еревану необходимо как можно скорее организовать референдум по вступлению в Европейский союз или дальнейшему пребыванию в составе ЕАЭС.

В прошлом Пашинян говорил, что отдает себе отчет в невозможности одновременного членства Армении в ЕС и ЕАЭС.

Читайте материал «Пашинян рассказал, что правительство Армении объявит об отставке 2 августа».

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