Испания мобилизовала армию из-за прорыва границы мигрантами из Марокко

По его данным, в день прибывает около 300 мигрантов, и за неделю в город проникли 1500 мигрантов — почти 2% населения Сеуты. Не менее 700 прибывших несовершеннолетние, а центры приема, рассчитанные на 500 мест, переполнены. Испанское правительство, однако, отказало в объявлении чрезвычайной ситуации, пояснив, что закон о гражданской защите не рассматривает миграционные потоки как основание для такого статуса, передает El País.