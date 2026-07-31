Испания мобилизовала армию из-за прорыва границы мигрантами из Марокко

Испания задействует войска для наведения порядка на границе с Марокко в испанском эксклаве Сеута на севере Африки, где тысячи марокканских мигрантов прорвали границу. Об этом сообщают El Pais и Associated Press со ссылкой на испанские власти.
«Вооруженные силы усилят Гражданскую гвардию при осуществлении ее полномочий и тех задач, которые могут потребоваться для поддержания безопасности в городе Сеута. Мобилизованные силы будут координироваться оперативным командованием и окажут поддержку Гражданской гвардии», — сообщают правительственные источники, передает El Pais.
«В настоящее время ситуация представляет собой абсолютный хаос. Точные цифры назвать невозможно, это невозможно, границу пересекают тысячи мигрантов», — заявил AP глава ассоциации, представляющей сотрудников Гражданской гвардии Испании в Сеуте, Рашид Сбихи. Ситуацию на границе он назвал «полным коллапсом».
Как пишет El País, по меньшей мере 18 человек погибли при попытке пересечь границу, а прибытие тысяч мигрантов превзошло все прогнозы Мадрида. За последние десять дней в автономный город проникли от 1500 до 2000 человек.
Кроме того, правительство закрыло границу в городе Мелилья на границе с Марокко после попытки прорыва через единственный погранпереход Бени-Энзар. Испанский премьер Педро Санчес и глава МВД Фернандо Гранде-Марласка 31 июля вылетят в Сеуту, пишет El País.
Мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас потребовал от Мадрида объявить «национальную чрезвычайную ситуацию», назвав происходящее «абсолютной гуманитарной и социальной катастрофой», и призвал к «единому командованию» с «решительными» действиями.
По его данным, в день прибывает около 300 мигрантов, и за неделю в город проникли 1500 мигрантов — почти 2% населения Сеуты. Не менее 700 прибывших несовершеннолетние, а центры приема, рассчитанные на 500 мест, переполнены. Испанское правительство, однако, отказало в объявлении чрезвычайной ситуации, пояснив, что закон о гражданской защите не рассматривает миграционные потоки как основание для такого статуса, передает El País.
События произошли после решения Верховного суда Испании, который постановил, что мигрантов, прибывающих в анклавы по морю вплавь, нельзя автоматически и мгновенно выдворять обратно в Марокко без проведения индивидуальной юридической процедуры.
Премьер Италии Джорджа Мелони в соцсети Х, комментируя ситуацию с мигрантами, написала, что «Италия не останется в стороне». Она заявила, что после консультаций с главой МВД Маттео Пиантедоси Италия готова принять чрезвычайные меры для защиты границ, включая приостановку действия Шенгенского соглашения с Испанией.
Сеута уже сталкивалась с массовым наплывом мигрантов в 2021 году. Тогда за несколько дней границу пересекли около 10 тыс. человек, большинство из которых — граждане Марокко.
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