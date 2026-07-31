Дмитриев сравнил наплыв мигрантов в Испанию с падением Рима

Массовый наплыв мигрантов в испанский анклав Сеута схож с падением Рима под натиском варваров в V веке, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
В соцсети X он опубликовал картину Томаса Коула «Крушение» и фотографию из Сеуты и сопроводил их подписью «Варвары у ворот: 410 год н.э. и современность» (в 410 году Рим был взят и разграблен вестготами — РБК).
Как пишет испанское издание El Pais, в четверг, 30 июля, тысячи мигрантов из Марокко попали в Сеуту, переправляясь через море вплавь, на надувных кругах и небольших лодках. Население города составляет около 85 тыс. человек.
Мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас потребовал от Мадрида объявить «национальную чрезвычайную ситуацию», назвав происходящее «абсолютной гуманитарной и социальной катастрофой». По его словам, в день прибывает около 300 мигрантов, и за неделю в город проникли 1500 мигрантов — почти 2% населения Сеуты.
Испанские власти заявили о развертывании в Сеуте армии для урегулирования ситуации. Позднее испанское МВД сообщило, что Испания и Марокко договорились о скорейшей депортации мигрантов, нелегально въехавших в Сеуту.
Сеута — испанский автономный город на севере Африки, граничащий с Марокко.