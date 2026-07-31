Силовики пришли с обыском к главному сопернику Пашиняна

По данным Sputnik Армения, уголовное дело в отношении Карапетяна касается обвинений против Алексана Алексаняна, сторонника движения «Сильная Армения». По данным следствия, Алексанян обвиняется в отмывании доходов в особо крупном размере, и под видом подарков и займов получил от фонда «Ташир» Самвела Карапетяна (дяди Нарека Карапетяна) около $4,4 млн и €230 тыс.