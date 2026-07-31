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Силовики пришли с обыском к главному сопернику Пашиняна

Сотрудники правоохранительных органов утром 31 июля начали обыск в доме члена политсовета «Сильной Армении» Нарека Карапетяна, сообщает сообщает Armat Media.

Источник: РБК

Сотрудники правоохранительных органов утром 31 июля начали обыск в доме члена политсовета «Сильной Армении» Нарека Карапетяна, сообщает сообщает Armat Media.

Неделей ранее Центральная избирательная комиссия Армении одобрила ходатайство Генеральной прокуратуры о лишении Карапетяна депутатской неприкосновенности.

По данным Sputnik Армения, уголовное дело в отношении Карапетяна касается обвинений против Алексана Алексаняна, сторонника движения «Сильная Армения». По данным следствия, Алексанян обвиняется в отмывании доходов в особо крупном размере, и под видом подарков и займов получил от фонда «Ташир» Самвела Карапетяна (дяди Нарека Карапетяна) около $4,4 млн и €230 тыс.

Материал дополняется.

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