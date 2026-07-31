При атаке БПЛА на Волгоград пострадали пять человек, загорелся склад Wildberries

«На территории Волгограда в результате массированной террористической атаки БПЛА повреждено остекление 8 МКД в Тракторозаводском районе. На время работы оперативных служб для жителей был оперативно открыт пункт временного размещения на территории школы № 1. Муниципальным автотранспортным предприятием поданы автобусы большой вместимости для перевозки жильцов к ПВР. Для них в пунктах временного размещения организованы спальные места и горячее питание», — заявили в администрации. Позднее власти сообщили, что необходимость в размещении людей отпала.