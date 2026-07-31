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В дом члена «Сильной Армении» Нарека Карапетяна пришли с обыском

Правоохранительные органы Армении пришли с обыском в частный дом члена партии «Сильная Армения» Нарека Карапетяна. Об этом сообщила пресс-секретарь организации, парламентарий Марианна Гахраманян в Facebook (принадлежит Meta, которая объявлена в РФ экстремистской и запрещена).

Правоохранительные органы Армении пришли с обыском в частный дом члена партии «Сильная Армения» Нарека Карапетяна. Об этом сообщила пресс-секретарь организации, парламентарий Марианна Гахраманян в Facebook (принадлежит Meta, которая объявлена в РФ экстремистской и запрещена).

«Незаконные преследования против “Cильной Армении” продолжаются», — заявила госпожа Гахраманян. По ее словам, обыски начались сегодня утром.

Нарек Карапетян — племянник российского и армянского бизнесмена, лидера «Сильной Армении» Самвела Карапетяна, который находится в Ереване под домашним арестом. Нарек Карапетян получил депутатский мандат 21 июля. На следующий день Генпрокуратура возбудила против него уголовное дело об отмывании денег и воспрепятствовании проведению собраний. ЦИК Армении при этом отказал в запросе на арест Нарека Карапетяна.

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