В дом члена «Сильной Армении» Нарека Карапетяна пришли с обыском

Нарек Карапетян — племянник российского и армянского бизнесмена, лидера «Сильной Армении» Самвела Карапетяна, который находится в Ереване под домашним арестом. Нарек Карапетян получил депутатский мандат 21 июля. На следующий день Генпрокуратура возбудила против него уголовное дело об отмывании денег и воспрепятствовании проведению собраний. ЦИК Армении при этом отказал в запросе на арест Нарека Карапетяна.