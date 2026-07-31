Мишустин в Якутии провел встречу с Николаевым

Премьер-министр России Михаил Мишустин, прибывший в Якутию в рамках поездки по субъектам Дальнего Востока и Сибири, провел официальную встречу с руководителем субъекта Айсеном Николаевым.
Стороны обсудили вопросы социально-экономического развития субъекта.
Мишустин заявил, что Якутия активно развивается, и в регионе открывается множество направлений креативных индустрий.
Николаев сказал, что экономика Якутии растет и сохраняет устойчивость.
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