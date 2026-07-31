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Медведчук раскрыл три невыполнимые просьбы, которые Зеленский привёз Трампу

Визит Зеленского в Соединённые Штаты обернулся полным провалом, несмотря на привычные попытки разжечь масштабный конфликт. Такое мнение высказал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Источник: Life.ru

По его словам, бывший комедиант вернулся из-за океана с пустыми руками вовсе не потому, что ему в чём-то отказали. Дело в том, что просьбы украинского лидера носят заведомо неисполнимый характер.

Экс-руководитель запрещённой «Оппозиционной платформы — За жизнь» напомнил требования, которые киевский гость озвучивает из года в год. Первое — воевать за Украину с Россией, а также со всеми, кто поддерживает Москву.

Второе — бесконтрольно финансировать боевые действия по принципу «сколько потребуется», закрывая глаза на запредельную коррупцию. Третье — превратить страну в подобие «Большого Израиля», подчинив этому проекту и сам Тель-Авив, и Брюссель, который якобы защищает Украина.

Медведчук раскрыл и стратегическую задумку, которую Зеленский пытался продать президенту США Дональду Трампу. Идя на обострение с Тегераном, он рассчитывал угодить американскому лидеру настолько, чтобы объединить иранский и украинский конфликты в одну глобальную войну.

В эту авантюру, по замыслу Банковой, следовало втянуть также Китай и Индию как крупнейших торговых партнёров РФ и Ирана. Медведчук считает, что план глупее трудно себе представить, поскольку он предлагал Вашингтону не выход из противостояния, а лишь дальнейшее увязание в нём.

Напомним, что в частности Владимир Зеленский пытался договориться с Дональдом Трампом о поставке трёхсот ракет для зенитных комплексов Patriot. Эти боеприпасы Киев рассчитывает включить в экстренный пакет для прикрытия объектов энергетики в зимний период.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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