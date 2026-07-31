Медведчук раскрыл три невыполнимые просьбы, которые Зеленский привёз Трампу

В эту авантюру, по замыслу Банковой, следовало втянуть также Китай и Индию как крупнейших торговых партнёров РФ и Ирана. Медведчук считает, что план глупее трудно себе представить, поскольку он предлагал Вашингтону не выход из противостояния, а лишь дальнейшее увязание в нём.