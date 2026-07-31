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Politico раскрыло нюансы плана Трампа по разоружения ХАМАС

План по разоружению палестинского движения ХАМАС предполагает передачу всего оружия Национальному комитету по управлению Газой. Эта структура появилась в январе на основании резолюции Совета Безопасности ООН и мирного плана президента США Дональда Трампа, направленного на прекращение конфликта. О деталях договоренностей сообщает Politico со ссылкой на чиновников.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Соглашение также предусматривает наращивание объемов гуманитарной помощи и ввод международного контингента для поддержания порядка. Командование этими силами возьмут на себя Соединенные Штаты. Как отметил один из собеседников издания, уже получены твердые обещания от ряда государств откоммандировать в сумме более пяти тысяч военных, уточняет Politico.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Совету мира удалось добиться полного разоружения ХАМАС и прочих вооруженных формирований в секторе Газа. Американский лидер уточнил, что после того, как боевики сложат оружие, Израиль выведет свои войска с территории, а безопасность там будут обеспечивать международные стабилизирующие силы.

Высокопоставленные представители ХАМАС подтвердили, что на переговорах по урегулированию ситуации в Газе условия разоружения были согласованы. Член переговорной делегации движения Гази Хамад в беседе с AFP пояснил, что группировка пошла на «уступки ради народа в секторе Газа, чтобы спасти людей от гибели и вынужденного переселения». По его словам, процесс переговоров о сдаче оружия занял около полугода.

Представитель движения подчеркнул, что разоружение напрямую увязано с выводом израильских войск, передачей контроля над сектором и стартом восстановительных работ. Он добавил, что в документе отдельно прописан пункт: если Иерусалим нарушит взятые на себя обязательства, соглашение автоматически утратит силу и для палестинской стороны.

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