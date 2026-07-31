В Армении пришли с обысками к оппозиционному политику Нареку Карапетяну

Как передает Sputnik Армения, уголовное дело в отношении Нарека Карапетяна связано с обвинениями против Алексана Алексаняна, сторонника движения «Сильная Армения». По данным следствия, Алексанян обвиняется в отмывании доходов в особо крупном размере: под видом подарков и займов он, согласно материалам дела, получил от фонда «Ташир» Самвела Карапетяна (дяди Нарека Карапетяна) около $4,4 млн и €230 тыс.