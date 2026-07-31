Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Армении пришли с обысками к оппозиционному политику Нареку Карапетяну

Силовики провели обыски в доме члена политсовета движения «Сильная Армения» Нарека Карапетяна. Ранее его лишили депутатской неприкосновенности по делу об отмывании более $4,4 млн через фонд «Ташир».

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Утром 31 июля сотрудники правоохранительных органов начали обыск в доме Нарека Карапетяна, который входит в политсовет «Сильной Армении». Об этом сообщает Armat Media. Центральная избирательная комиссия Армении за неделю до этого удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры о лишении Карапетяна депутатской неприкосновенности.

Как передает Sputnik Армения, уголовное дело в отношении Нарека Карапетяна связано с обвинениями против Алексана Алексаняна, сторонника движения «Сильная Армения». По данным следствия, Алексанян обвиняется в отмывании доходов в особо крупном размере: под видом подарков и займов он, согласно материалам дела, получил от фонда «Ташир» Самвела Карапетяна (дяди Нарека Карапетяна) около $4,4 млн и €230 тыс.

Узнать больше по теме
Самвел Карапетян: биография армянского и российского миллиардера
Самвел Карапетян — российский и армянский предприниматель, благотворитель, владелец группы «Ташир». С состоянием 3,2 млрд долларов находится на 44 строчке в списке отечественных миллиардеров Forbes 2025 года. Детали биографии бизнесмена — в этом материале.
Читать дальше