Захарова также подчеркнула, что правительство страны, веками строившей государственность на нейтралитете и копившей под этим лозунгом благосостояние, теперь убеждает граждан, что закреплять этот принцип в конституции нельзя, потому что тогда его действительно придется соблюдать. Именно в этом, по ее словам, и состоит основной смысл нейтралитета, однако в Берне предпочли забыть о нем, как только начали принимать вагоны с золотом Рейхсбанка в прошлом столетии.