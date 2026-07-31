В Швейцарии 27 сентября пройдет голосование по «инициативе о нейтралитете» — проекту, который предлагает внести в конституцию страны принцип «постоянного и вооруженного нейтралитета» и запрет на участие в санкционных режимах. При этом правительство и парламент рекомендуют гражданам голосовать против, обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова раскритиковала позицию Берна, охарактеризовав ее как «гибкий нейтралитет».
«Он гнется ровно туда, куда выгодно, и ровно настолько, насколько выгодно. В 1940-х он гнулся в сторону Берлина, потому что там были золото и рынок. Сегодня он гнется в сторону Киева и Брюсселя», — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Она напомнила, что еще полтора года назад в присутствии иностранных журналистов и политологов заявила: Швейцария де-факто перестала быть нейтральной страной — тогда это вызвало негодование у аудитории.
Захарова также подчеркнула, что правительство страны, веками строившей государственность на нейтралитете и копившей под этим лозунгом благосостояние, теперь убеждает граждан, что закреплять этот принцип в конституции нельзя, потому что тогда его действительно придется соблюдать. Именно в этом, по ее словам, и состоит основной смысл нейтралитета, однако в Берне предпочли забыть о нем, как только начали принимать вагоны с золотом Рейхсбанка в прошлом столетии.
Ранее Захарова заявила, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сотрудничает с финансовыми группировками.
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