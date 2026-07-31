Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова заявила о гибком нейтралитете Швейцарии

В Швейцарии 27 сентября пройдет голосование по «инициативе о нейтралитете» — проекту, который предлагает внести в конституцию страны принцип «постоянного и вооруженного нейтралитета» и запрет на участие в санкционных режимах.

В Швейцарии 27 сентября пройдет голосование по «инициативе о нейтралитете» — проекту, который предлагает внести в конституцию страны принцип «постоянного и вооруженного нейтралитета» и запрет на участие в санкционных режимах. При этом правительство и парламент рекомендуют гражданам голосовать против, обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова раскритиковала позицию Берна, охарактеризовав ее как «гибкий нейтралитет».

«Он гнется ровно туда, куда выгодно, и ровно настолько, насколько выгодно. В 1940-х он гнулся в сторону Берлина, потому что там были золото и рынок. Сегодня он гнется в сторону Киева и Брюсселя», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что еще полтора года назад в присутствии иностранных журналистов и политологов заявила: Швейцария де-факто перестала быть нейтральной страной — тогда это вызвало негодование у аудитории.

Захарова также подчеркнула, что правительство страны, веками строившей государственность на нейтралитете и копившей под этим лозунгом благосостояние, теперь убеждает граждан, что закреплять этот принцип в конституции нельзя, потому что тогда его действительно придется соблюдать. Именно в этом, по ее словам, и состоит основной смысл нейтралитета, однако в Берне предпочли забыть о нем, как только начали принимать вагоны с золотом Рейхсбанка в прошлом столетии.

Ранее Захарова заявила, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сотрудничает с финансовыми группировками.

Читайте также: Захарова изумилась лицемерной позиции Европы по переговорам.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше