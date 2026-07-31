Politico раскрыло условие Украины для помощи США в войне с Ираном

«Главное чувство в Европе — это усталость от динамики войны, напоминающей игру в “ударь крота”», — рассказал бывший сотрудник финского министерства иностранных дел Йоэль Линнайнмяки. По его словам, всякий раз, когда прекращаются боевые действия, за этим неизбежно следует новый виток эскалации с обеих сторон. На данный момент европейские лидеры изо всех сил стараются оставаться незамеченными Трампом, чтобы избежать новых требований к европейцам, добавил он.