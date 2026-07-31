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Politico раскрыло условие Украины для помощи США в войне с Ираном

Украина поможет США и странам Персидского залива беспилотниками-перехватчиками в обмен на поставки вооружений, пишет Politico со ссылкой на источник среди украинских должностных лиц.

Источник: Reuters

«Мы готовы поддерживать тех, кто поддерживает нас. Украина имеет огромный опыт, современные технологии и экспертные знания для создания систем борьбы с дронами. Как Соединенные Штаты, так и наши партнеры на Ближнем Востоке заинтересованы в сотрудничестве с Украиной, и это взаимно», — заявил собеседник издания.

Как отмечает Politico, у США, похоже, заканчиваются варианты сдерживания конфликта или возобновления поставок нефти через Ормузский пролив. Пока одни страны стремятся избежать вовлечения в войну, другие — делают это на своих условиях.

Собеседник Politico среди чиновников одной из стран Восточной Европы рассказал, что парламент его страны одобрил участие в конфликте, однако эта поддержка обойдется Вашингтону дорого. «Мы хотим больше американских войск в Прибалтике — лучшую бригаду вместо батальона, или, по крайней мере, больше батальонов и на более постоянной основе», — подчеркнул он.

При этом страны ЕС стараются не привлекать к себе внимания, чтобы избежать гнева президента США Дональда Трампа из-за нежелания участвовать в боевых действиях, пишет издание.

«Главное чувство в Европе — это усталость от динамики войны, напоминающей игру в “ударь крота”», — рассказал бывший сотрудник финского министерства иностранных дел Йоэль Линнайнмяки. По его словам, всякий раз, когда прекращаются боевые действия, за этим неизбежно следует новый виток эскалации с обеих сторон. На данный момент европейские лидеры изо всех сил стараются оставаться незамеченными Трампом, чтобы избежать новых требований к европейцам, добавил он.

В марте глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи предупреждал, что Украина может рассматриваться как законная цель из-за помощи Израилю БПЛА в операции против Тегерана.

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