В Москве жестко ответили на браваду Пашиняна: ЕАЭС проживёт и без Армении

Напомним, в то время как Ереван утверждает, что его нынешний уровень взаимодействия с ЕАЭС и ЕС пока совместим и страна лишь формулирует для себя альтернативу, Москва и другие партнёры настаивают на скорейшем проведении референдума для однозначного выбора. Россия также предупреждает о глубоком экономическом кризисе в случае выхода Армении из ЕАЭС и потери миллиардных доходов, которые Брюссель, столкнувшийся с собственными проблемами, будет не в состоянии компенсировать.