Сбер и Ростовское отделение Ассоциации ветеранов боевых действий подписали соглашение о сотрудничестве

Ростовское отделение Сбербанка и Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России заключили соглашение о стратегическом партнерстве.
Документ предусматривает долгосрочное сотрудничество в сфере поддержки ветеранов боевых действий и членов их семей, а также реализацию совместных социальных и патриотических проектов на территории Донского региона. Подписи под соглашением поставили Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим и Председатель Совета регионального отделения Ассоциации Александр Медведев.
Стороны договорились объединить усилия в разработке и реализации программ по социальной адаптации ветеранов и их семей, проведении обучающих мероприятий, а также информационной поддержке инициатив ветеранского сообщества. Особое внимание будет уделено экологическому проекту по высадке именных деревьев, посвященных историям донских воинов. Участие банка поможет усилить проект современным цифровым форматом, в том числе с использованием возможностей искусственного интеллекта, что поможет сохранить память о подвигах героев в интернет-пространстве.
Константин Бугрим, Управляющий Ростовским отделением Сбербанка: «Мы понимаем, что возвращение к гражданской жизни требует надежного тыла, и Сбер готов быть этой опорой. Мы разработали целый комплекс специальных финансовых инструментов — от военной ипотеки на особых условиях до СберКарты Ветерана, которая объединяет в себе удостоверение, банковскую и социальную карты. Сегодняшнее соглашение — это не просто формальность, а план конкретных действий по заботе о тех, кто стоит на защите нашей мирной жизни».
Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России: Александр Медведев, Председатель Совета Ростовского регионального отделения: «Подписание этого соглашения — важный шаг в признании заслуг наших боевых товарищей. Мы видим, что Сбер не на словах, а на деле поддерживает ветеранское движение: и через уникальные банковские продукты, и через участие в наших памятных мероприятиях. Как, например, недавно учрежденный День ветеранов боевых действий, который теперь официально отмечается на Дону 1 июля. Уверен, что наше сотрудничество станет надежным фундаментом для воспитания молодежи и реальной помощью тем, кто выполнял свой долг перед Родиной».
Источник: пресс-служба Сбербанка.