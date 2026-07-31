Сбер и Ростовское отделение Ассоциации ветеранов боевых действий подписали соглашение о сотрудничестве

Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России: Александр Медведев, Председатель Совета Ростовского регионального отделения: «Подписание этого соглашения — важный шаг в признании заслуг наших боевых товарищей. Мы видим, что Сбер не на словах, а на деле поддерживает ветеранское движение: и через уникальные банковские продукты, и через участие в наших памятных мероприятиях. Как, например, недавно учрежденный День ветеранов боевых действий, который теперь официально отмечается на Дону 1 июля. Уверен, что наше сотрудничество станет надежным фундаментом для воспитания молодежи и реальной помощью тем, кто выполнял свой долг перед Родиной».