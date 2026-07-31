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Страны Балтии выдвинули условия для участия в миссии США в Иране

Страны Балтии готовы поддержать военную операцию США против Ирана, но за это Вашингтону придется сделать ряд шагов для обеспечения безопасности прибалтийских государств. Такой сигнал направлен американской администрации, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника одной из прибалтийских республик.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: НАТО

«Мы хотим, чтобы в странах Прибалтики было больше американских войск — лучше бригада вместо батальона или, по крайней мере, больше батальонов и на более постоянной основе», — заявил представитель республики Politico.

Чиновник пояснил, что парламенты стран региона уже утвердили широкий мандат на участие в любых действиях в Ормузском проливе, если их организуют Соединенные Штаты.

«Разумеется, с учетом наших возможностей», — сказал один из чиновников из Восточной Европы.

При этом другие европейские партнеры США не спешат присоединяться к инициативе Вашингтона по совместному патрулированию Ормузского пролива. Они ждут подтверждения того, что режим прекращения огня в конфликте с Ираном будет устойчивым, пишет Politico.

Глава Пентагона Пит Хегсет активно продвигает идею создания военно-морской коалиции и предлагает Великобритании и Франции взять на себя руководство ею для обеспечения безопасности судоходства в проливе. Однако, как выяснили журналисты, ссылаясь на четырех британских и одного американского чиновника, европейцы встречают этот план со скепсисом.

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