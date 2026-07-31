Страны Балтии выдвинули условия для участия в миссии США в Иране

«Мы хотим, чтобы в странах Прибалтики было больше американских войск — лучше бригада вместо батальона или, по крайней мере, больше батальонов и на более постоянной основе», — заявил представитель республики Politico.
Чиновник пояснил, что парламенты стран региона уже утвердили широкий мандат на участие в любых действиях в Ормузском проливе, если их организуют Соединенные Штаты.
«Разумеется, с учетом наших возможностей», — сказал один из чиновников из Восточной Европы.
При этом другие европейские партнеры США не спешат присоединяться к инициативе Вашингтона по совместному патрулированию Ормузского пролива. Они ждут подтверждения того, что режим прекращения огня в конфликте с Ираном будет устойчивым, пишет Politico.
Глава Пентагона Пит Хегсет активно продвигает идею создания военно-морской коалиции и предлагает Великобритании и Франции взять на себя руководство ею для обеспечения безопасности судоходства в проливе. Однако, как выяснили журналисты, ссылаясь на четырех британских и одного американского чиновника, европейцы встречают этот план со скепсисом.