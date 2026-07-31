Страны Балтии выдвинули условия для участия в миссии США в Иране

Глава Пентагона Пит Хегсет активно продвигает идею создания военно-морской коалиции и предлагает Великобритании и Франции взять на себя руководство ею для обеспечения безопасности судоходства в проливе. Однако, как выяснили журналисты, ссылаясь на четырех британских и одного американского чиновника, европейцы встречают этот план со скепсисом.