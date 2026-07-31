В Совфеде заявили, что Россия хотела бы закончить СВО в этом году

Россия хотела бы завершить специальную военную операцию в этом году, однако итоговые сроки зависят от того, как будет складываться общая обстановка вокруг конфликта. Об этом заявил «Газете.Ru» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«Мы бы, естественно, хотели завершить эту операцию в этом году, но вопрос не только в нас, не только в решимости наших ребят и решимости всей страны. Вопрос в том, как будут складываться обстоятельства», — сказал сенатор.
По мнению дипломата, перспективы скорейшего окончания СВО связаны с комплексом факторов. Среди них — внутренняя собранность российских структур, международная обстановка и действия западных стран.
Кроме того, как подчеркнул Карасин, ключевое значение имеет пресечение атак киевского режима на российскую инфраструктуру. «Одним словом, все зависит от всего», — резюмировал парламентарий.