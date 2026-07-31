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Науру отказалась от признания Абхазии и Южной Осетии

Островное государство тихоокеанского региона — Науру — изменило свое официальное название на Республика Наоэро. В этой связи страна объявила о прекращении признания Южной Осетии и Абхазии как независимых государств. Об этом сообщается в заявлении на странице правительства Наоэро в Facebook*.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В опубликованном заявлении значится: «Республика Наоэро немедленно прекращает дипломатические отношения с Южной Осетией и Абхазией. <…> Соответствующие страны будут официально уведомлены через соответствующие дипломатические каналы».

Министерство иностранных дел Грузии одобрило решение Наоэро, отметив, что оно фактически вступило в силу еще 21 июля.

Между тем, представители Абхазии расценили этот шаг как результат «беспрецедентного и систематического внешнего давления», выразив сожаление.

Напомним, 6 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указы, признающие независимость Южной Осетии и Абхазии.

Из 193 стран, входящих в ООН, независимость этих регионов от Грузии признали пять: Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.

13 июля в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с исполняющим обязанности президента Южной Осетии Маратом Камболовым. Он заявил, что жители республики ориентированы на Россию. Российский лидер пожелал исполняющему обязанности президента Южной Осетии Марату Камболову успеха на предстоящих выборах.

* Facebook принадлежит компании Meta, которую в России признали экстремистской и запрещенной.

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