В опубликованном заявлении значится: «Республика Наоэро немедленно прекращает дипломатические отношения с Южной Осетией и Абхазией. <…> Соответствующие страны будут официально уведомлены через соответствующие дипломатические каналы».
Министерство иностранных дел Грузии одобрило решение Наоэро, отметив, что оно фактически вступило в силу еще 21 июля.
Между тем, представители Абхазии расценили этот шаг как результат «беспрецедентного и систематического внешнего давления», выразив сожаление.
Напомним, 6 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указы, признающие независимость Южной Осетии и Абхазии.
13 июля в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с исполняющим обязанности президента Южной Осетии Маратом Камболовым. Он заявил, что жители республики ориентированы на Россию. Российский лидер пожелал исполняющему обязанности президента Южной Осетии Марату Камболову успеха на предстоящих выборах.
* Facebook принадлежит компании Meta, которую в России признали экстремистской и запрещенной.