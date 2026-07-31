За съемку дронов в Волгограде грозит реальный срок

Власти Волгоградской области официально предупредили жителей о строгом запрете на фиксацию атак беспилотных летательных аппаратов. Согласно постановлению губернатора Андрея Бочарова от 5 февраля 2025 года, любая попытка снять пролет дронов или последствия их работы может обернуться для волгоградцев реальным тюремным сроком.
Нарушение этих правил квалифицируется как государственная измена, что предполагает максимально суровое наказание. Категорически запрещено фотографировать и снимать на видео места падения аппаратов, зоны поражения объектов и работу средств противодействия.
Под строгий запрет попала также фиксация мест временной дислокации сил Минобороны России и правоохранительных органов. Жителям нельзя вести съемку объектов военной инфраструктуры, сооружений систем связи, критически важных мостов, а также систем охраны предприятий топливно-энергетического комплекса и ЖКХ.
Ограничения распространяются и на публикацию материалов в интернете. Волгодцам нельзя распространять сведения, позволяющие идентифицировать тип аппарата, его траекторию полета или точное место запуска.
Запрещено публиковать информацию о факте поражения конкретных зданий и характере нанесенных повреждений.
Эти правила действуют не только на территории региона, но и при публикации материалов из других субъектов России в глобальной сети.
Ранее сообщалось о ночной атаке вражеских дронов на Волгоград.