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Волгоградцам с выбитыми окнами после БПЛА власти закрывают проемы досками

В мэрии сообщили о принимаемых мерах после ночной атаки.

В Тракторозаводском районе Волгограда начались масштабные работы по восстановлению жилья, пострадавшего во время массовой террористической атаки беспилотников.

Сразу после завершения действий оперативных служб муниципалитет приступил к поквартирному обследованию домов с поврежденным остеклением. Специалисты проводят точные замеры оконных проемов, чтобы в дальнейшем организовать качественный ремонт и вернуть комфорт жителям разрушенных квартир.

Как сообщили в мэрии, сотрудники управляющих компаний уже начали временно закрывать оконные проемы до установки новых стекол. Эти работы проводятся оперативно по мере того, как собственники предоставляют доступ в свои жилые помещения.

Параллельно представители администрации ведут индивидуальную работу с жильцами многоквартирных домов по вопросам оформления материальной помощи в случае повреждения личного имущества граждан.

Для тех, кто не может оставаться в своих квартирах из-за разрушений или опасности, был организован пункт временного размещения на базе школы № 1. Там для жителей подготовили безопасные спальные места и обеспечили горячим питанием.

Ранее сообщалось о деталях неспокойной ночи в Волгограде.

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