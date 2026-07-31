Волгоградцам с выбитыми окнами после БПЛА власти закрывают проемы досками

В Тракторозаводском районе Волгограда начались масштабные работы по восстановлению жилья, пострадавшего во время массовой террористической атаки беспилотников.
Сразу после завершения действий оперативных служб муниципалитет приступил к поквартирному обследованию домов с поврежденным остеклением. Специалисты проводят точные замеры оконных проемов, чтобы в дальнейшем организовать качественный ремонт и вернуть комфорт жителям разрушенных квартир.
Как сообщили в мэрии, сотрудники управляющих компаний уже начали временно закрывать оконные проемы до установки новых стекол. Эти работы проводятся оперативно по мере того, как собственники предоставляют доступ в свои жилые помещения.
Параллельно представители администрации ведут индивидуальную работу с жильцами многоквартирных домов по вопросам оформления материальной помощи в случае повреждения личного имущества граждан.
Для тех, кто не может оставаться в своих квартирах из-за разрушений или опасности, был организован пункт временного размещения на базе школы № 1. Там для жителей подготовили безопасные спальные места и обеспечили горячим питанием.
Ранее сообщалось о деталях неспокойной ночи в Волгограде.