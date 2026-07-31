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Лавров: ветераны СВО внесут достойный вклад в развитие России

Глава МИД РФ отметил, что они в непростых боевых условиях на деле доказали безусловную преданность Родине, проявили доблесть и мужество.

Источник: Reuters

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Ветераны специальной военной операции внесут достойный вклад в решение задач всестороннего развития России. На это указал глава МИД РФ Сергей Лавров в обращении к участникам церемонии вручения дипломов МГИМО ветеранам СВО, прошедшим профессиональную переподготовку по программе «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». Послание министра зачитал генеральный директор МИД Алексей Островский.

Лавров отметил, что это уже четвертый набор слушателей в рамках масштабного образовательного проекта, реализуемого на базе МГИМО при поддержке МИД России, Минобороны и Государственного фонда «Защитники Отечества». Обучение успешно прошли 30 участников СВО из 17 регионов России.

Министр подчеркнул, что ветераны СВО в непростых боевых условиях на деле доказали безусловную преданность Родине, проявили доблесть и мужество. «Убежден, что ваша работа на гражданской стезе будет столь же эффективной и что каждый из вас внесет достойный вклад в решение задач всестороннего развития нашей страны, улучшения жизни граждан. Помните: будущее России в том числе и в ваших руках», — указал Лавров.

«Со своей стороны министерство иностранных дел, наши учебные заведения продолжат содействовать организации дополнительного профессионального образования для ветеранов специальной военной операции», — заверил глава МИД.

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