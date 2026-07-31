Лавров: ветераны СВО внесут достойный вклад в развитие России

Министр подчеркнул, что ветераны СВО в непростых боевых условиях на деле доказали безусловную преданность Родине, проявили доблесть и мужество. «Убежден, что ваша работа на гражданской стезе будет столь же эффективной и что каждый из вас внесет достойный вклад в решение задач всестороннего развития нашей страны, улучшения жизни граждан. Помните: будущее России в том числе и в ваших руках», — указал Лавров.