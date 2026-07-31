Политолог: Зеленскому не нужна лицензия на Patriot, ему нужны ракеты

Эксперт считает, что тема Patriot так или иначе обсуждалась на недавней встрече Трампа и Зеленского за закрытыми дверями.
Никто не знает, как она прошла и чем конкретно они говорили. Однако об этой встрече можно судить по дальнейшим действиям США и Украины. Судя по заявлению Трампа, США не готовы давать лицензию Украине.
Американист предполагает, что сам Зеленский тоже мог высказаться против передачи лицензии. Главе киевского режима нужен готовый продукт, который сразу использовать в конфликте с Россией, поясняет собеседник Новостей Mail.
Лицензия на Patriot — это «игра вдолгую». Киеву придется создавать производственные мощности. Более того, их нужно будет как-то сохранить в условиях военных действий. Все это пока представляется нереальным.
Политолог рассказывает, что в случае запуска производства оружие можно будет получить только через три-четыре года и то при условии, что Россия не уничтожит построенные заводы.
В интервью газете Financial Times Дональд Трамп отметил, что вопрос предоставления лицензии Украине на производство боеприпасов для комплексов Patriot остается открытым, решение по нему не принято. Американский лидер подчеркнул, что речь идет об «исключительных» системах вооружения, в связи с чем процесс предоставления лицензий требует особой осмотрительности.
Планы по передаче Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot были озвучены Трампом 8 июля на саммите НАТО в Анкаре. Об этом амеканский лидер заявил во время встречи с Зеленским на полях саммита.