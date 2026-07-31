Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог: Зеленскому не нужна лицензия на Patriot, ему нужны ракеты

Дональд Трамп в интервью газете Financial Times усомнился в целесообразности передачи Украине лицензии на производство боеприпасов для ЗРК Patriot. Новости Mail узнали, почему Трамп решил пересмотреть свое решение. На вопрос редакции ответил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт считает, что тема Patriot так или иначе обсуждалась на недавней встрече Трампа и Зеленского за закрытыми дверями.

Никто не знает, как она прошла и чем конкретно они говорили. Однако об этой встрече можно судить по дальнейшим действиям США и Украины. Судя по заявлению Трампа, США не готовы давать лицензию Украине.

Константин Блохин
ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

Американист предполагает, что сам Зеленский тоже мог высказаться против передачи лицензии. Главе киевского режима нужен готовый продукт, который сразу использовать в конфликте с Россией, поясняет собеседник Новостей Mail.

Лицензия на Patriot — это «игра вдолгую». Киеву придется создавать производственные мощности. Более того, их нужно будет как-то сохранить в условиях военных действий. Все это пока представляется нереальным.

Константин Блохин
ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

Политолог рассказывает, что в случае запуска производства оружие можно будет получить только через три-четыре года и то при условии, что Россия не уничтожит построенные заводы.

В интервью газете Financial Times Дональд Трамп отметил, что вопрос предоставления лицензии Украине на производство боеприпасов для комплексов Patriot остается открытым, решение по нему не принято. Американский лидер подчеркнул, что речь идет об «исключительных» системах вооружения, в связи с чем процесс предоставления лицензий требует особой осмотрительности.

Планы по передаче Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot были озвучены Трампом 8 июля на саммите НАТО в Анкаре. Об этом амеканский лидер заявил во время встречи с Зеленским на полях саммита.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше