Политолог объяснил, почему Токаев выступает за «заморозку» конфликта на Украине

«В Казахстане видят, как в современных конфликтах, например в противостоянии Ирана с США и Израилем, страдают посторонние страны и какие убытки они несут. Конечно, в краткосрочной перспективе у нас выросли некоторые экономические показатели. Но если по нам начнут регулярно прилетать дроны — это уже будет проблема», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».