Политолог объяснил, почему Токаев выступает за «заморозку» конфликта на Украине

Эксперт отметил, что в текущей ситуации отдельные экономические показатели Казахстана даже выросли на фоне военного противостояния, однако регулярные удары по казахстанским объектам способны кардинально изменить картину.
«В Казахстане видят, как в современных конфликтах, например в противостоянии Ирана с США и Израилем, страдают посторонние страны и какие убытки они несут. Конечно, в краткосрочной перспективе у нас выросли некоторые экономические показатели. Но если по нам начнут регулярно прилетать дроны — это уже будет проблема», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».
Шибутов также объяснил, почему Токаев отклоняет предложения стать переговорщиком между сторонами. Посредничество, по его словам, предполагает не только организацию диалога, но и способность гарантировать выполнение достигнутых договоренностей. Такими возможностями Казахстан не располагает, особенно во взаимодействии с Украиной.
«Да и, как показывает практика, их ни у кого нет. Украина никого не слушает», — подчеркнул он.
Напомним, 25 июля на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске Токаев призвал заморозить конфликт и вернуться к стамбульским договоренностям.