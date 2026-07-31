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Политолог объяснил, почему Токаев выступает за «заморозку» конфликта на Украине

Казахстан выступает за замораживание украинского конфликта, поскольку продолжение боевых действий создает прямые угрозы для экономики и безопасности республики. При этом президент страны Касым-Жомарт Токаев не готов брать на себя роль посредника между Москвой и Киевом. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» озвучил казахстанский политолог, заместитель директора общественного фонда «Международный институт социологии и политики» Марат Шибутов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Пресс-служба Акорды

Эксперт отметил, что в текущей ситуации отдельные экономические показатели Казахстана даже выросли на фоне военного противостояния, однако регулярные удары по казахстанским объектам способны кардинально изменить картину.

«В Казахстане видят, как в современных конфликтах, например в противостоянии Ирана с США и Израилем, страдают посторонние страны и какие убытки они несут. Конечно, в краткосрочной перспективе у нас выросли некоторые экономические показатели. Но если по нам начнут регулярно прилетать дроны — это уже будет проблема», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Шибутов также объяснил, почему Токаев отклоняет предложения стать переговорщиком между сторонами. Посредничество, по его словам, предполагает не только организацию диалога, но и способность гарантировать выполнение достигнутых договоренностей. Такими возможностями Казахстан не располагает, особенно во взаимодействии с Украиной.

«Да и, как показывает практика, их ни у кого нет. Украина никого не слушает», — подчеркнул он.

Напомним, 25 июля на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске Токаев призвал заморозить конфликт и вернуться к стамбульским договоренностям.