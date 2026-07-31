В Госдуме раскритиковали новую военную стратегию Украины

Евгений Хмара отметил, что Украина не обладает необходимыми ресурсами для прямого конфликта с Россией и должна оптимально использовать доступные средства. Он подчеркнул, что Киев стремится к проведению атак, в результате которых ущерб будет значительно превышать затраты. В числе целей называются инфраструктура и объекты, влияющие на военную мощь России.