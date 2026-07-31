Евгений Хмара отметил, что Украина не обладает необходимыми ресурсами для прямого конфликта с Россией и должна оптимально использовать доступные средства. Он подчеркнул, что Киев стремится к проведению атак, в результате которых ущерб будет значительно превышать затраты. В числе целей называются инфраструктура и объекты, влияющие на военную мощь России.
Алексей Журавлев в свою очередь отмечает, что под «асимметричной войной» кроется тактика использования беспилотников, проведения диверсий и атак за пределами линии боевых действий.
«Украинское министерство обороны должно было уже давно называться “министерством терроризма”. Оно занимается уничтожением нашего мирного населения. За прошедший год не было ни одной успешной армейской операции — только запуски дронов и ракет, организация терактов на российской земле», — заявил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По мнению Журавлева, комментарии Хмары свидетельствуют о том, что прежняя тактика ВСУ не привела к успешным результатам для Киева. Теперь украинское руководство, по его словам, будет стремиться компенсировать недостаток ресурсов ударами, которые должны иметь сильный информационный и психологический эффект.
«Чего же еще ожидать от ВСУ, когда их главнокомандующий открыто считает неукраинцев расово неполноценными — кроме как геноцида, которым сейчас и занимается режим в Киеве», — отметил депутат.
Также Журавлев отвергает заявления Киева о том, что такие действия являются ответом на российские удары.
«Это уж точно не зеркальный ответ на наши точечные удары по украинским военным объектам, которые проводятся ночью с минимальным риском для людей. О зеркальности здесь речи быть не может», — подчеркнул Журавлев.