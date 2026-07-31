В Польше требуют отставки Туска из-за планов отдать Patriot Киеву

«Если премьер-министр говорит: разоружиться, отдать все Украине, забывая, что есть еще Беларусь, есть еще Кенигсбергский район, что угроза со стороны России может исходить не только из Украины, это значит, что мы имеем дело с безумцем, который вредит безопасности Польши, и это совершенно очевидно», — подчеркнул Чарнек.
Парламентарий настаивает, что новейшие вооружения, включая комплексы Patriot, обязаны оставаться на польской земле и работать на оборону республики, а не использоваться в интересах других государств.
Поводом для критики стало обещание Туска проработать вопрос о передаче Киеву ракет для систем Patriot. Такое заявление премьер Польши сделал после падения воздушного объекта в Люблинском воеводстве. Туск утверждал, что это была российская ракета Х-101, однако признал, что экспертиза еще не закончена, и попросил дождаться выводов следствия. Киев и руководство Евросоюза уже обвинили в случившемся Россию, а украинская сторона предложила Варшаве содействие в расследовании.