Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше требуют отставки Туска из-за планов отдать Patriot Киеву

Польский депутат потребовал отставки Дональда Туска из-за планов передать оружие Украине. Пшемыслав Чарнек, представляющий оппозиционную партию «Право и справедливость» (ПиС), заявил, что подобные действия премьер-министра фактически «разоружают» Варшаву. Слова политика приводит издание Do Rzeczy.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Если премьер-министр говорит: разоружиться, отдать все Украине, забывая, что есть еще Беларусь, есть еще Кенигсбергский район, что угроза со стороны России может исходить не только из Украины, это значит, что мы имеем дело с безумцем, который вредит безопасности Польши, и это совершенно очевидно», — подчеркнул Чарнек.

Парламентарий настаивает, что новейшие вооружения, включая комплексы Patriot, обязаны оставаться на польской земле и работать на оборону республики, а не использоваться в интересах других государств.

Поводом для критики стало обещание Туска проработать вопрос о передаче Киеву ракет для систем Patriot. Такое заявление премьер Польши сделал после падения воздушного объекта в Люблинском воеводстве. Туск утверждал, что это была российская ракета Х-101, однако признал, что экспертиза еще не закончена, и попросил дождаться выводов следствия. Киев и руководство Евросоюза уже обвинили в случившемся Россию, а украинская сторона предложила Варшаве содействие в расследовании.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше