В Польше требуют отставки Туска из-за планов отдать Patriot Киеву

«Если премьер-министр говорит: разоружиться, отдать все Украине, забывая, что есть еще Беларусь, есть еще Кенигсбергский район, что угроза со стороны России может исходить не только из Украины, это значит, что мы имеем дело с безумцем, который вредит безопасности Польши, и это совершенно очевидно», — подчеркнул Чарнек.