Рейтинг одобрения Фаража опустился до рекордно низкого уровня

ЛОНДОН, 31 июл — РИА Новости. Рейтинг одобрения лидера партии Reform UK Найджела Фаража опустился до рекордно низкого уровня с момента проведения всеобщих выборов в Великобритании в 2024 году, следует из результатов исследования More in Common.
Согласно результатам исследования, в конце июля рейтинг одобрения Фаража опустился до −32, что составляет снижение примерно на 10 пунктов всего за две недели.
При этом рейтинг поддержки действующего премьер-министра Великобритании и лидера Лейбористской партии Энди Бернема составил +19, опередив всех лидеров других британских партий. Его рейтинг одобрения превышает максимум в +11, достигнутый бывшим премьер-министром Киром Стармером вскоре после вступления в должность летом 2024 года.
Исследование проводилось
Двадцатого июля состоялась передача власти новому лидеру лейбористов Энди Бернему от уходящего премьер-министра Кира Стармера. Лидер партии Reform UK Найджел Фараж призвал к проведению выборов в парламент на фоне заявления Бернема о намерении осуществить «самые большие изменения» за последние 40 лет в политике и экономике страны.