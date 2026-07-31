Рейтинг одобрения Фаража опустился до рекордно низкого уровня

При этом рейтинг поддержки действующего премьер-министра Великобритании и лидера Лейбористской партии Энди Бернема составил +19, опередив всех лидеров других британских партий. Его рейтинг одобрения превышает максимум в +11, достигнутый бывшим премьер-министром Киром Стармером вскоре после вступления в должность летом 2024 года.