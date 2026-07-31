NDTV: Италия призывает исключить Испанию из Шенгенского соглашения из-за наплыва мигрантов

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в четверг призвала приостановить членство Испании в Шенгенской зоне после того, как тысячи мигрантов попали в испанский автономный город-эксклав Сеута, граничащий с Марокко на северном побережье Африки. Об этом сообщает канал NDTV.
Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее согласовал прибытие в страну до полумиллиона мигрантов. Мелони назвала такую политику Мадрида угрозой для национальной безопасности Италии. Большинство мигрантов, включая детей, добираются до испанской территории вплавь. Уже известно как минимум о 19 погибших.
Италия не будет сидеть сложа руки… Мы будем готовы действовать, в том числе путем принятия исключительных мер… таких, как приостановление действия Шенгенского соглашения с Испанией.
Ранее аналогичное заявление сделал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Он назвал «шокирующими» кадры прорыва мигрантов из Марокко в испанскую Сеуту. По данным Министерства внутренних дел Испании, только за последние 24 часа в Сеуту проникли около 49 тыс. марокканцев. В четверг стало известно, что нелегальные мигранты начали штурмовать еще один испанский город-эксклав — Мелилью.
Я выступаю за закрытие Шенгенской зоны с Испанией. Нелегальная и неконтролируемая иммиграция представляет угрозу национальной безопасности.
Он назвал «глубоко неправильным» решение Мадрида о предоставлении «испанского, а следовательно, и европейского гражданства полумиллиону нелегальных иммигрантов».
В ответ глава МИД Испании Хосе Луис Альбарес обвинил Таяни в использовании вопроса миграции в политических целях и вызвал итальянского посла в Испании. Альбарес сказал, что подобные высказывания Рима «неуместны для страны-партнера и дружественной страны, от которой мы ожидаем европейской солидарности, а не партийной демагогии».
В свою очередь, заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини призвал полностью приостановить действие Шенгенской зоны.