NDTV: Италия призывает исключить Испанию из Шенгенского соглашения из-за наплыва мигрантов

Ранее аналогичное заявление сделал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Он назвал «шокирующими» кадры прорыва мигрантов из Марокко в испанскую Сеуту. По данным Министерства внутренних дел Испании, только за последние 24 часа в Сеуту проникли около 49 тыс. марокканцев. В четверг стало известно, что нелегальные мигранты начали штурмовать еще один испанский город-эксклав — Мелилью.