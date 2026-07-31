Китай намерен провести модернизацию вооруженных сил, сообщают СМИ

«Центральный комитет КПК с учетом общих положений стратегии возрождения китайской нации и беспрецедентных изменений в мире поставил усиление и процветание армии на видное место в делах партии и государства и намерен укреплять абсолютное руководство партии над вооруженными силами», — передает CCTV.