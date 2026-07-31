Китай намерен провести модернизацию вооруженных сил, сообщают СМИ

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Китай намерен провести модернизацию национальной обороны и вооруженных сил ввиду «беспрецедентных изменений в мире», сообщает центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на председателя КНР Си Цзиньпина.
«Высококачественное продвижение модернизации национальной обороны и вооруженных сил является необходимым условием для продвижения модернизации китайского образца», — передает CCTV со ссылкой на слова председателя КНР.
По сообщению центрального телевидения, Китай планирует реализовать новую трехступенчатую стратегию модернизации национальной обороны и вооруженных сил, а также продвигать реформы для усиления армии и повышать ее боеспособность за счет научно-технического прогресса.
«Центральный комитет КПК с учетом общих положений стратегии возрождения китайской нации и беспрецедентных изменений в мире поставил усиление и процветание армии на видное место в делах партии и государства и намерен укреплять абсолютное руководство партии над вооруженными силами», — передает CCTV.