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Китай намерен провести модернизацию вооруженных сил, сообщают СМИ

CCTV: Китай намерен провести модернизацию вооруженных сил и национальной обороны.

Источник: Reuters

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Китай намерен провести модернизацию национальной обороны и вооруженных сил ввиду «беспрецедентных изменений в мире», сообщает центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на председателя КНР Си Цзиньпина.

«Высококачественное продвижение модернизации национальной обороны и вооруженных сил является необходимым условием для продвижения модернизации китайского образца», — передает CCTV со ссылкой на слова председателя КНР.

По сообщению центрального телевидения, Китай планирует реализовать новую трехступенчатую стратегию модернизации национальной обороны и вооруженных сил, а также продвигать реформы для усиления армии и повышать ее боеспособность за счет научно-технического прогресса.

«Центральный комитет КПК с учетом общих положений стратегии возрождения китайской нации и беспрецедентных изменений в мире поставил усиление и процветание армии на видное место в делах партии и государства и намерен укреплять абсолютное руководство партии над вооруженными силами», — передает CCTV.

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