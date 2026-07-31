Алиев назвал страны, приоритетные для Азербайджана

Лидеры обменялись позитивными оценками нынешнего уровня отношений Москвы и Баку. В пресс-службе отметили, что стороны зафиксировали конструктивный характер связей между Россией и Азербайджаном, а также рост интенсивности контактов на правительственном уровне и между профильными ведомствами.