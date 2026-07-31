Алиев назвал страны, приоритетные для Азербайджана

«Сегодня Центральная Азия и Азербайджан уже превратились в один геополитический и геоэкономический регион», — подчеркнул Алиев.
Глава государства также отметил, что начиная с 2023 года он совершил 16 визитов в страны Центральной Азии.
Ранее Алиев посетил с государственным визитом Киргизию. Он и киргизский лидер Садыр Жапаров поставили подписи под договором о союзнических отношениях. Детали этого документа пока остаются нераскрытыми.
28 июля состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Ильхама Алиева, в ходе которого обсуждались ключевые пункты двусторонней повестки. Информацию об этом распространила пресс-служба Кремля.
Лидеры обменялись позитивными оценками нынешнего уровня отношений Москвы и Баку. В пресс-службе отметили, что стороны зафиксировали конструктивный характер связей между Россией и Азербайджаном, а также рост интенсивности контактов на правительственном уровне и между профильными ведомствами.
Кроме того, собеседники подтвердили обоюдное стремление к расширению сотрудничества, выгодного для обеих стран.