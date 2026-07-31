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Женщина погибла в Волгограде после ночной атаки вражеских дронов

Об этом официально заявил губернатор региона Андрей Бочаров.

Трагические последствия атаки подтвердились в Красноармейском районе Волгограда. При разборе завалов жилого дома спасатели обнаружили погибшую женщину.

Губернатор Андрей Бочаров лично прокомментировал ситуацию в регионе, выразив искренние соболезнования родным и близким погибшей.

По уточненным данным главы региона, в медицинские учреждения госпитализированы восемь пострадавших. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Как сообщили в администрации, всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что после атаки дронов в Волгограде загорелось предприятие ТЭК и склады.

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