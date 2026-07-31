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На Украине остановили пополнение штурмовиков

Штурмовые полки Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили распоряжение о приостановке набора личного состава. Об этом пишет издание «Украинская правда».

Источник: Reuters

«Это первое решение высшего военного командования, которое ограничивает штурмовые полки в пополнении личным составом», — пишет издание.

Отмечается, что в украинских штурмовых полках «царит беспокойство» относительно того, что новый главнокомандующий Михаил Драпатый может заняться их расформированием.

Ранее стало известно, что Драпатый отстранил одного из ближайших к бывшему главкому украинской армии Александру Сырскому генералов — Александра Грузевича.

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