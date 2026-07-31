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В Волгоградской области организуют избирательные участки для арестованных

Предварительно им разъяснят порядок голосования.

В волгоградском УФСИН пообещали организовать избирательные участки для граждан, которые содержатся в СИЗО или осуждены к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

Чтобы арестованные, состоящие на учёте в УИИ и приговорённые к принудительным работам могли реализовать свои гражданские права в Единый день голосования, урны привезут к ним прямо к месту пребывания.

Предварительно им разъяснят порядок голосования, сообщает представитель ведомства Анна Шлыкова.

Ранее сообщалось, кто будет претендовать на место в Волгоградской облдуме, освободившееся после ухода Станислава Короткова.