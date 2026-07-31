В Индии появится сотрудник для помощи семьям погибших на Украине

Суд также поручил внешнеполитическому ведомству оказывать содействие в проведении ДНК-экспертиз для идентификации останков. Как уточняет The New India Express, судебная коллегия обязала Национальное управление по оказанию юридических услуг (NALSA) и региональные юридические службы подключиться к процессу помощи семьям в получении тел родственников и подаче исков о компенсации. МИД, в свою очередь, должен способствовать этому процессу.