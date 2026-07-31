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В Индии появится сотрудник для помощи семьям погибших на Украине

Верховный суд Индии обязал правительство страны выделить в структуре Министерства иностранных дел отдельного сотрудника, который будет координировать взаимодействие с семьями индийцев, погибших, пропавших без вести или пострадавших в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщает Press Trust of India (PTI).

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Magnific

Суд также поручил внешнеполитическому ведомству оказывать содействие в проведении ДНК-экспертиз для идентификации останков. Как уточняет The New India Express, судебная коллегия обязала Национальное управление по оказанию юридических услуг (NALSA) и региональные юридические службы подключиться к процессу помощи семьям в получении тел родственников и подаче исков о компенсации. МИД, в свою очередь, должен способствовать этому процессу.

«Эти указания были даны в ходе рассмотрения петиции, поданной членами семей тех, кто, предположительно, погиб или пропал без вести после вербовки для участия в боевых действиях в продолжающемся российско-украинском конфликте», — говорится в материале.

В декабре 2025 года глава МИД Индии Кирти Вардхан Сингх представил парламенту страны письменный отчет, из которого следует, что в зоне специальной военной операции на Украине находились 202 гражданина Индии.

Российская сторона заявляла, что не участвует в схемах по набору индийцев и вместе с Нью-Дели работает над увольнением граждан Индии из армии.