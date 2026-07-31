Штаб общественной поддержки «Единой России» организовал экскурсию в музей, посвященный участникам СВО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ветеран боевых действий Виктор Симчук принял участие в экскурсии для детей и их родителей по музею, созданному участниками краевой организации «Сибирь».
Участниками стали спортсмены спортивного комплекса «Локомотив» и представители благотворительного фонда «Благие дела» вместе со своими детьми. Об экспозициях рассказывал председатель Красноярской краевой общественной организации ветеранов боевых действий «Сибирь», участник программы «Сибирский характер» Виктор Симчук.
«Было принято решение об открытии такого места, посвященного ребятам, которые выполняют свой долг и отдают жизни. Для того чтобы детям было интересно, важно наглядно показывать примеры. Музей был создан при поддержке активистов: подобрано помещение, проведены ремонтные работы, экспозиция наполнена тематическими материалами и элементами экипировки. Оборудованы тематические локации, воссоздающие отдельные моменты из жизни военнослужащих, и оформлена главная комната — “комната памяти”, куда родственники приносят фотографии своих погибших близких. Они размещаются на стендах, чтобы красноярцы и гости города могли видеть, какой ценой сохраняется мирное небо», — рассказал Виктор Симчук.
В музее размещены интерактивные площадки и локации, имитирующие быт военнослужащих. Участники экскурсии смогли ознакомиться с личными вещами ветеранов специальной военной операции.
«Побывали впервые в этом музее. Спасибо организаторам за приглашение. Для всех нас очень важно знать, как это все на самом деле происходит, как это все выглядит изнутри, чтобы дети, наши потомки, об этом обо всем знали», — поделился впечатлениями руководитель благотворительного фонда «Благие дела» Денис Колчанов.
Отметим, поддержка участников СВО — важное направление народной программы «Единой России».