Лукашенко раскрыл колоссальные ценности белорусов

Александр Лукашенко обратил внимание на достижения белорусской молочной отрасли и выразил уверенность, что это не вершина, а новая точка отсчета дальнейших планов. Он уверен: какие бы цели страна не ставила, какие бы роботизированные системы и современные технологи ни внедряли, основа успеха — человек труда.