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Лукашенко раскрыл колоссальные ценности белорусов

Лукашенко назвал, что является колоссальными ценностями белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 31 июля, на церемонии вручения наград на предприятии «Савушкин продукт», раскрыл колоссальные ценности белорусов. Подробности приводит БелТА.

Александр Лукашенко обратил внимание на достижения белорусской молочной отрасли и выразил уверенность, что это не вершина, а новая точка отсчета дальнейших планов. Он уверен: какие бы цели страна не ставила, какие бы роботизированные системы и современные технологи ни внедряли, основа успеха — человек труда.

Президент Беларуси отметил вклад семей, поддерживающих своих тружеников и воспитывающих детей так, чтобы и они мечтали продолжить трудовую династию.

Глава республики озвучил колоссальные ценности, которые очень важно сохранить и приумножить. Он назвал уважение к нелегкой крестьянской работе, любовь к родной земле, мирное небо над головой.

— Сохраним это мирное небо — будем дальше жить и процветать, — заявил президент.

Ранее Александр Лукашенко сказал, кого в Беларуси нельзя обидеть.

Тем временем Лукашенко сказал, что будет с белорусами, которые не хотят работать.

Также глава государства сказал, где в Беларуси не будут строить жилье: «Ни шагу».

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