Роль Центральной Азии в глобальных процессах уверенно растет — Токаев

На мероприятии лидер Казахстана поблагодарил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова за присоединение к Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в ХХI веке.
«В этой связи предлагаю разработать и в последующем принять План мероприятий с четкими ориентирами нашего долгосрочного взаимодействия, направленного на дальнейшее укрепление дружбы и добрососедства, упрочение торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Можно с уверенностью сказать, что благодаря укреплению взаимного доверия и последовательному развитию регионального сотрудничества Центральная Азия сейчас переживает самый успешный период в своей современной истории», — отметил Токаев.
Также он сказал, что присоединение Азербайджана в качестве полноправного участника Консультативных встреч ознаменовало собой новый этап в положительной эволюции данного формата.
«На протяжении последних лет отмечается неуклонный рост внутрирегиональной торговли, расширяются деловые связи, создаются совместные предприятия, реализуются инвестиционные проекты, укрепляются гуманитарные контакты. Новым качественным содержанием наполняются культурные, образовательные и молодежные обмены. Все эти позитивные результаты способствуют дальнейшему сближению наших братских народов и укреплению международного авторитета региона», — заявил Токаев.
Роль Центральной Азии в глобальных процессах уверенно растет, подчеркнул президент. Все принципиальные вопросы взаимодействия стран региона были обстоятельно обсуждены на прошлогодней встрече в Ташкенте, напомнил Токаев.
«Казахстан привержен достигнутым договоренностям, нацелен на дальнейшее продвижение созидательных инициатив, направленных на укрепление уз дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между нашими странами. Убежден, общими усилиями мы добьемся еще больших положительных результатов на пути к общему прогрессу», — сказал глава государства.
По итогам неформальной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана была принята Чолпон-Атинская декларация. Документ отражает нынешний уровень и направления сотрудничества между странами.
Особое внимание в декларации уделено сотрудничеству сторон в развитии Среднего коридора и совместной борьбе с терроризмом, экстремизмом, транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и другими угрозами.