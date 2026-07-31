Почти 50 тысяч мигрантов прорвались из Марокко в Испанию, сообщили власти

Почти 50 тысяч мигрантов за сутки прорвались из Марокко через границу испанской Сеуты. Люди идут пешком и плывут через море, чтобы попасть в испанский анклав на севере Африки. Уже как минимум 19 человек погибли, пытаясь добраться вплавь. Местные власти не справляются с наплывом мигрантов — Испании пришлось мобилизовать армию. Ситуация уже привела к дипломатическому конфликту Мадрида с Римом: Италия пригрозила исключить Испанию из Шенгенской зоны. Из-за чего разгорелся миграционный кризис и что происходит в Сеуте — в материале «Газеты.Ru».