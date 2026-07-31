Политолог: РФ лишила США привилегий из-за позиции Трампа

Трамп также затронул вопрос о передаче Украине лицензии на зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. По его словам, это «очень необычное вооружение», и к вопросу выдачи разрешений на его использование нужно подходить с осторожностью. Американский лидер допустил, что такая лицензия может быть отменена.