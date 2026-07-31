Политолог: РФ лишила США привилегий из-за позиции Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами Financial Times (FT) обозначил позицию Вашингтона: Америка нацелена на прекращение боевых действий, а не на новые поставки оружия Киеву.
Трамп также затронул вопрос о передаче Украине лицензии на зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. По его словам, это «очень необычное вооружение», и к вопросу выдачи разрешений на его использование нужно подходить с осторожностью. Американский лидер допустил, что такая лицензия может быть отменена.
В ходе интервью президент США сообщил и о предстоящей поездке на Украину своего спецпосланника Стивена Уиткоффа вместе с бизнесменом Джаредом Кушнером. Они отправятся в страну в ближайшие дни, хотя точную дату Трамп не уточнил. Для обоих это будет первый визит на Украину.