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Политолог: РФ лишила США привилегий из-за позиции Трампа

Россия перестала предоставлять Соединенным Штатам особые условия после того, как конфликт на Украине перешел в фазу «войны Трампа». Об этом в соцсети X написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Похоже, Россия предоставляла США особые привилегии, пока Трамп пытался — искренне или нет — положить конец войне на Украине. Теперь, когда она стала войной Трампа, этим особым привилегиям, похоже, пришел конец», — написал политолог.

Ранее президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами Financial Times (FT) обозначил позицию Вашингтона: Америка нацелена на прекращение боевых действий, а не на новые поставки оружия Киеву.

Трамп также затронул вопрос о передаче Украине лицензии на зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. По его словам, это «очень необычное вооружение», и к вопросу выдачи разрешений на его использование нужно подходить с осторожностью. Американский лидер допустил, что такая лицензия может быть отменена.

В ходе интервью президент США сообщил и о предстоящей поездке на Украину своего спецпосланника Стивена Уиткоффа вместе с бизнесменом Джаредом Кушнером. Они отправятся в страну в ближайшие дни, хотя точную дату Трамп не уточнил. Для обоих это будет первый визит на Украину.

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