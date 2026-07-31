Оппозиция в Испании раскритиковала власти из-за событий в Сеуте

Ранее стало известно, что тысячи мигрантов добрались до Сеуты; по оценкам, за последние сутки в город могли проникнуть 49 тысяч нелегалов. Также известно о гибели не менее 19 человек при попытке попасть в город. Власти в ответ привлекли военных для содействия в обеспечении безопасности. Прибытие в Сеуту Педро Санчеса и главы МВД ожидается сегодня.