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Оппозиция в Испании раскритиковала власти из-за событий в Сеуте

В Испании глава оппозиционной Народной партии подверг критике действия правительства в связи с миграционным кризисом в автономном городе Сеута, который находится на африканском побережье.

Источник: Reuters

Как заметил Альберто Нуньес Фейхоо, прибытие людей в город продолжалось на протяжении всей ночи. Он обратился к премьер-министру Педро Санчесу с призывом обеспечить национальную безопасность и территориальную целостность.

По словам главы НП, глава правительства имеет все ресурсы, нужно просто дать указания. Реакцию на создавшееся положение политик назвал «слабой».

Ранее стало известно, что тысячи мигрантов добрались до Сеуты; по оценкам, за последние сутки в город могли проникнуть 49 тысяч нелегалов. Также известно о гибели не менее 19 человек при попытке попасть в город. Власти в ответ привлекли военных для содействия в обеспечении безопасности. Прибытие в Сеуту Педро Санчеса и главы МВД ожидается сегодня.