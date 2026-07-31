СМИ: карта Африки от Госдепа вызвала ажиотаж на международной конференции

На карте были показаны шесть стран континента: Нигерия, Мозамбик, Уганда, Кот-д'Ивуар, Малави и Камерун — и все они находились не на своих местах, отмечает американский канал CNN.
Например, Нигерия, где сейчас дислоцируется несколько сотен военнослужащих США, на карте находилась в пустыне Сахара и лишилась выхода к морю. На самом деле она расположена в Западной Африке, на побережье Гвинейского залива Атлантического океана.
Мозамбик, который находится на юго-востоке Африки, на карте был перенесен на Африканский Рог (Сомалийский полуостров) в район Эфиопии. Кот-д'Ивуар, который расположен в Западной Африке, на карте оказался на другой стороне континента.
В ведомстве пояснили, что карта была подготовлена членом американской команды, который перед мероприятием поспешно заменил слайды в презентации.
CNN напоминает, что после прихода к власти Дональда Трампа Госдеп провел реструктуризацию, в результате которой много профессиональных экспертов потеряли работу. Кэмерон Хадсон, бывший сотрудник Госдепа и СНБ по Африке, сказал, что эта ошибка отражает то, что происходит, когда увольняют треть персонала Госдепартамента и перекладывают работу на «слишком молодых сотрудников».
Это не просто экономия средств при сокращении штата и выхолащивании экспертных знаний. Речь идет о репутации и эффективности ведомства… То же самое происходит с командами, пытающимися заключить ядерное соглашение с Ираном. Это не может не волновать.