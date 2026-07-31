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СМИ: карта Африки от Госдепа вызвала ажиотаж на международной конференции

На политической карте Африки, показанной Госдепартаментом США в ходе презентации на глобальной конференции в Бразилии, страны были расположены неправильно. Это вызвало ажиотаж среди участников, которые сделали скриншоты карты и разместили их в интернете.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

На конференции по борьбе со СПИДом в Рио-де-Жанейро Госдеп в своей презентации использовал политическую карту Африки, на которой был виден водяной знак. Позже выяснилось, что карта была создана с помощью инструментов OpenAI, пишет британская газета The Guardian.

На карте были показаны шесть стран континента: Нигерия, Мозамбик, Уганда, Кот-д'Ивуар, Малави и Камерун — и все они находились не на своих местах, отмечает американский канал CNN.

Например, Нигерия, где сейчас дислоцируется несколько сотен военнослужащих США, на карте находилась в пустыне Сахара и лишилась выхода к морю. На самом деле она расположена в Западной Африке, на побережье Гвинейского залива Атлантического океана.

Мозамбик, который находится на юго-востоке Африки, на карте был перенесен на Африканский Рог (Сомалийский полуостров) в район Эфиопии. Кот-д'Ивуар, который расположен в Западной Африке, на карте оказался на другой стороне континента.

Госдеп принес извинения за «досадную ошибку» и заявил, что берет на себя «полную ответственность за возникшую путаницу и введение в заблуждение участников, включая наших африканских партнеров».

В ведомстве пояснили, что карта была подготовлена членом американской команды, который перед мероприятием поспешно заменил слайды в презентации.

CNN напоминает, что после прихода к власти Дональда Трампа Госдеп провел реструктуризацию, в результате которой много профессиональных экспертов потеряли работу. Кэмерон Хадсон, бывший сотрудник Госдепа и СНБ по Африке, сказал, что эта ошибка отражает то, что происходит, когда увольняют треть персонала Госдепартамента и перекладывают работу на «слишком молодых сотрудников».

Это не просто экономия средств при сокращении штата и выхолащивании экспертных знаний. Речь идет о репутации и эффективности ведомства… То же самое происходит с командами, пытающимися заключить ядерное соглашение с Ираном. Это не может не волновать.

Кэмерон Хадсон
экс-сотрудник Госдепа США
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