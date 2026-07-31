СМИ: карта Африки от Госдепа вызвала ажиотаж на международной конференции

CNN напоминает, что после прихода к власти Дональда Трампа Госдеп провел реструктуризацию, в результате которой много профессиональных экспертов потеряли работу. Кэмерон Хадсон, бывший сотрудник Госдепа и СНБ по Африке, сказал, что эта ошибка отражает то, что происходит, когда увольняют треть персонала Госдепартамента и перекладывают работу на «слишком молодых сотрудников».