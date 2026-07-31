Лукашенко подарили памятник корове, который он хотел поставить в Беларуси

Еще в 2024 году глава Беларуси заметил, что в республике необходимо поставить памятник корове. Лукашенко говорил тогда, что корове надо поставить памятник, потому что именно корова была кормилицей семей в войну, да и сегодня «молочка» всегда на столах белорусов.