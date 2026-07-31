Лукашенко подарили памятник корове, который он хотел поставить в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко, получил в подарок памятник корове, который сам и предлагал поставить в стране. Об этом сообщает «Пул Первого».
Еще в 2024 году глава Беларуси заметил, что в республике необходимо поставить памятник корове. Лукашенко говорил тогда, что корове надо поставить памятник, потому что именно корова была кормилицей семей в войну, да и сегодня «молочка» всегда на столах белорусов.
— Корове надо поставить памятник. Благодаря корове партизаны выживали и детишки, — подчеркивал в другом выступлении президент Беларуси.
И вот 31 июля 2026-го предприятие «Савушкин продукт» подарило Александру Лукашенко скульптуру животного. Подарок займет свое место во Дворце Независимости в Минске.
Лукашенко сказал про памятник, который нужно поставить в Беларуси. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
Ранее Александр Лукашенко раскрыл колоссальные ценности белорусов.
Тем временем Лукашенко назвал свои требования к строительству жилья для белорусов.
А еще новый министр сказал, что будет со стоимостью квадратного метра жилья в Беларуси.