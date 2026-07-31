Эксперт объяснил, почему Италия остро отреагировала на события в Сеуте

В четверг премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с призывом приостановить членство Испании в Шенгенской зоне на фоне массового проникновения мигрантов в испанский анклав Сеута в Северной Африке. Глава итальянского правительства подчеркнула, что Рим не намерен оставаться безучастным к происходящему.
Иван Пятибратов считает, что опасения итальянского руководства в вопросах миграции являются оправданными. Эксперт поясняет, что отсутствие прямой границы между Испанией и Италией не является препятствием, поскольку в условиях Шенгенского пространства мигранты из Испании впоследствии могут попасть на территорию Италии через другие государства ЕС.
Помимо прочего Мелони отрабатывает политическую повестку, которая в свое время привела ее к власти, и которая удерживает ее у власти — это в том числе жесткая антимиграционная политика.
Как отмечает собеседник Новостей Mail, говорить об остром миграционном кризисе в Италии пока не приходится: принимаемые в стране меры позволяют достаточно эффективно сдерживать поток нелегальных мигрантов.
Что касается ограничения функционирования Шенгена, то у Италии, как и у многих других стран есть такая возможность, рассказывает Пятибратов. Политолог поясняет, что у государств-членов ЕС существует право на введение пограничного контроля. Эксперт отмечает, что это право уже второй год использует Польша.
По его словам, введение пограничного контроля предусмотрено Шенгенским кодексом о границах. Согласно документу, государства-члены могут временно ввести внутренний пограничный контроль в ответ на серьезную угрозу для государственной политики или внутренней безопасности. Это является прерогативой самих государств, а Еврокомиссия лишь следит за обоснованностью таких мер.
Поэтому, если в Италии захотят, то действительно могут реализовать эту практику совершенно спокойно и абсолютно легально. Другое дело, что Испания уже направила свои вооруженные силы для урегулирования ситуации в Сеуте. Полагаю, что в ближайшее время ситуация будет улажена.
Нынешняя ситуация в испанских анклавах во многом обусловлена ранее принятыми законодательными решениями, которые существенно усложнили процедуру выдворения нелегальных мигрантов, отмечает Пятибратов.
По словам эксперта, Испания не отменяла упрощенный порядок выдворения мигрантов (так называемые «горячие возвраты») как правовой институт. Однако 8 июля Верховный суд страны принял постановление, которое запретило применять эту процедуру к мигрантам, пытающимся добраться до испанских анклавов Сеута и Мелилья вплавь.
Люди поняли, что главное попасть в Испанию, а депортировать их обратно будет сложно. Эту лазейку в законе используют преступные группировки, которые организуют переход границы «под ключ».
Пятибратов полагает, что развитие событий в Сеуте может побудить испанские власти скорректировать свою правовую позицию.
Ранее сообщалось, что Испания мобилизовала армию из-за прорыва границы мигрантами из Марокко. По последним данным, только за сутки почти 50 тысяч мигрантов прорвались в Сеуту.