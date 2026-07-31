Эксперт объяснил, почему Италия остро отреагировала на события в Сеуте

Что касается ограничения функционирования Шенгена, то у Италии, как и у многих других стран есть такая возможность, рассказывает Пятибратов. Политолог поясняет, что у государств-членов ЕС существует право на введение пограничного контроля. Эксперт отмечает, что это право уже второй год использует Польша.