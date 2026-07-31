В центре Ростова днём 31 июля загорелось здание Росреестра

«Мы ничего не знаем, рассказать ничего не можем», — говорит блондинка лет сорока. Она стоит вместе с коллегами. Сотрудники что-то активно обсуждают между собой, пьют воду из маленьких пластиковых бутылок, обмахиваются какими-то бумагами, наверно, важными документами, которые забрали с собой во время эвакуации.