В центре Ростова днём 31 июля загорелось здание Росреестра

В пятницу, 31 июля, в Ростове-на-Дону загорелось здание регионального управления Росреестра, расположенное на проспекте Сиверса. По данным донского главка МЧС России, с пламенем сражались 59 огнеборцев на 21 спецмашине.
Как сообщил корреспондент rostov.aif.ru с места событий, пока пожарные ехали на место происшествия, люди вынуждены были выбираться из объятого огнём здания через окна. Им помогали очевидцы. Из окон верхних этажей помещения валил густой серый дым. Что известно о ситуации, читайте в нашем материале.
Спускались из окон.
Корреспондент отправился на место ЧП. Ещё на подходе, за несколько кварталов до эпицентра, ощущался сильный запах гари, в воздухе летал пепел. Подхожу ближе: у ворот здания управления Росреестра по региону — большое скопление спецтехники. Стоят пожарные машины, кареты скорой помощи.
Толпа сотрудников вывалила на улицу и стояла у ограды. Люди были взволнованы, обсуждали произошедшее.
«Мы ничего не знаем, рассказать ничего не можем», — говорит блондинка лет сорока. Она стоит вместе с коллегами. Сотрудники что-то активно обсуждают между собой, пьют воду из маленьких пластиковых бутылок, обмахиваются какими-то бумагами, наверно, важными документами, которые забрали с собой во время эвакуации.
«Отпустят ли нас домой после этого?» — вот, что сейчас волнует сотрудников.
Но уже спустя минут 15 подходит их начальник и сообщает, что в помещениях, которые не пострадали, будет продолжена работа.
Это касается тех, чьи рабочие кабинеты — в левой и правой частях здания. Ведь огонь охватил помещения, расположенные по центру четырёхэтажного строения, практически над входом. Оттуда валили клубы едкого серого дыма.
Огонь на 40 «квадратах».
По данным регионального ГУ МЧС, людей пришлось эвакуировать при помощи специальной лестницы. Сотрудники выходили прямо через окна. К ним тут же подбегали медицинские работники.
По информации донского главка МЧС, ликвидировать открытое горение спасателям удалось в 11:27. По предвариетльной информации, загорелось административное помещение на третьем этаже.
Как сообщил начальник 2 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Василий Бачкала, в ходе устранения пожара эвакуирован 21 человек, спасено с помощью подъёмных механизмов 15 человек.
«Пострадавших и погибших не обнуражено. В 11:55 пожар был ликвидирован на площади 40 кв. метров», — отметил специалист.
Сейчас основной вопрос: что же стало причиной произошедшего? В этом ещё только предстоит разобраться дознавателям.