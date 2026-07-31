Небогатые миллионеры: сведения о доходах кандидатов от «Яблока», ЛДПР и «Новых людей»

От «Новых людей» по спискам баллотируется 24-летняя Юлия Фигулярная — секретарь Совета регионального отделения в Калининградской области. Она входит в региональную группу, объединяющую Калининградскую, Кемеровскую и Томскую области. В группе Фигулярная — на третьем месте. Общая сумма доходов кандидата за прошлый год составила 1 млн 521 тыс. 284.52 ₽ (это проценты (доход от вкладов) «ТБанк»; зарплата в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»). В собственности у нее 3/40 земельного участка площадью 857 кв. м и 3/40 дома площадью 179,8 кв. м в Калининградской области. На счетах — 194 тыс. 837.82 ₽ Иного имущества и сбережений Юлия Фигулярная не имеет.