Небогатые миллионеры: сведения о доходах кандидатов от «Яблока», ЛДПР и «Новых людей»

«Новый Калининград» продолжает знакомить читателей с информацией о кандидатах в депутаты Госдумы, выдвинутых на выборы по спискам партий. Сведения о федеральных списках и о доходах и имуществе претендентов на депутатские мандаты опубликованы на сайте Центризбиркома. На очереди — информация о кандидатах от партий «Яблоко», ЛДПР и «Новые люди».
Все претенденты на депутатские мандаты обоснованно могут называться миллионерами, поскольку каждый из них получил доход за год больше миллиона. Однако миллионов и имущества у них меньше, чем у кандидатов от «Единой России» и КПРФ, доходы которых мы изучили в прошлый раз.
«Яблоко» объединило в федеральных списках в одну региональную группу Калининградскую и Сахалинскую области. Это означает, что если в двух этих регионах партия наберет в сумме достаточное число голосов, кандидаты из списка будут иметь право на депутатский мандат (чем выше место, тем больше вероятность). Калининградские кандидаты в этой группе — на первых местах. Возглавляет список 51-летний член бюро калининградского отделения партии Роман Морозов, на втором месте — 48-летний общественный деятель Антон Гендриксон.
Гендриксон был арестован на 10 суток за демонстрацию экстремистской символики (поводом, как утверждает Роман Морозов, стало распространение логотипов Facebook и Instagram без указания на то, что они принадлежат признанной в России экстремистской и запрещённой компании Meta). Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток. Если обжаловать его не удастся, Гендриксон может выбыть из предвыборной гонки, поскольку лица, подвергнутые административному наказанию за пропаганду или демонстрацию экстремистской символики, на год лишаются права быть избранными на выборах любого уровня.
Доход Антона Гендриксона за 2025 год составил 2 млн 779 тыс. 936.57 ₽ за счет предпринимательской деятельности. Недвижимости у кандидата нет, имеется автомобиль SKODA OCTAVIA (2014 г.) и 4 тыс. 722.89 ₽ на счетах.
Роман Морозов заработал 1 млн 177 тыс. 167.83 ₽ Среди источников доходов перечислены более 60 юрлиц (Морозов является адвокатом). В собственности у него квартира площадью 64,1 кв. м, два нежилых помещения по 18,7 кв. м и 10,6 кв. м. Всё имущество — в Калининградской области. На счетах чуть больше 2,6 тыс. руб.
По спискам ЛДПР в Госдуму баллотируется 42-летний Евгений Мишин — глава регионального отделения партии, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании. Он значится вторым номером в региональной группе, которая объединяет Республику Карелия, Архангельскую, Калининградскую и Мурманскую области (первым в списке значится Евгений Ененков — член Координационного Совета Санкт-Петербургского регионального отделения партии).
Мишин за прошлый год заработал 3 млн 426 тыс. 935.06 ₽ Источники доходов — зарплата в Законодательном Собрании Калининградской области и социальные пособия (по всей видимости, больничные выплаты — прим. «Нового Калининграда»).
В собственности у главы регионального ЛДПР — земельный участок площадью 1517 кв. м в Московской области, две квартиры — площадью 93,2 кв. м в Москве и 61 кв. м в Московской области, садовый дом площадью 543,7 кв. м также в Московской области. На счетах у Мишина 11 тыс. 862 ₽
От «Новых людей» по спискам баллотируется 24-летняя Юлия Фигулярная — секретарь Совета регионального отделения в Калининградской области. Она входит в региональную группу, объединяющую Калининградскую, Кемеровскую и Томскую области. В группе Фигулярная — на третьем месте. Общая сумма доходов кандидата за прошлый год составила 1 млн 521 тыс. 284.52 ₽ (это проценты (доход от вкладов) «ТБанк»; зарплата в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»). В собственности у нее 3/40 земельного участка площадью 857 кв. м и 3/40 дома площадью 179,8 кв. м в Калининградской области. На счетах — 194 тыс. 837.82 ₽ Иного имущества и сбережений Юлия Фигулярная не имеет.
Продолжение следует…
Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград».