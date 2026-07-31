Сводка основных боевых действий 31 июля на Донбассе и в Таврии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сумское направление: российские части взяли под контроль поселки Могрица и Малая Слободка в Сумской области. Закрепление в данных населённых пунктах поставит позиции ВСУ в Садках и прилегающих лесах в полуохват. Кроме того, продвижение открыло российским войскам второй выход к крупному лесному массиву, простирающемуся до окраин Сум.