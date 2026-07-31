КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сумское направление: российские части взяли под контроль поселки Могрица и Малая Слободка в Сумской области. Закрепление в данных населённых пунктах поставит позиции ВСУ в Садках и прилегающих лесах в полуохват. Кроме того, продвижение открыло российским войскам второй выход к крупному лесному массиву, простирающемуся до окраин Сум.
В Донбассе на Краснолиманском направлении продолжается штурм жилых районов города и их зачистка. Армия России подавляет последние очаги сопротивления, противник пытается контратаковать на участке Карповка — Катериновка. На Славянском направлении российские штурмовые группы расширяют плацдарм на правом берегу канала Северский Донец — Донбасс.
В Константиновском направлении продолжаются бои за Николайполье, идет зачистка между ним и Константиновкой, а также продолжаются ожесточённые бои на южных окраинах Дружковки. Добропольское направление: Минобороны РФ сообщило об освобождении Красноярского. Армия России продолжает наступление в сторону Водянского. Подразделения группировки «Центр» ведут активное наступление на рубеже Шевченко — Белицкое.
В Таврии на Днепропетровском направлении российские войска расширяют зону контроля западнее Благодатного. ВСУ активно перебрасывают ДРГ, большая часть которых уничтожается артиллерией и дронами. На Гуляйпольском направлении не стихают бои в районе Терноватого, однако существенного изменения линии фронта не произошло. Запорожское направление: продолжаются вязкие позиционные бои, об изменении в линии боевого соприкосновения (ЛБС) не сообщается.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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