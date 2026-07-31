Временным главой Невьянска назначили экс-прокурора Егора Корнилова

В Свердловской области назначили временного главу Невьянского муниципального округа. Им стал бывший прокурор Егор Корнилов. Соответствующий указ подписал губернатор Денис Паслер.
Родился Егор Корнилов в 1981 году в Екатеринбурге. Окончив Уральскую государственную юридическую академию, он начал свою карьеру с должности следователя прокуратуры Ленинского района Магнитогорска.
— Позже работал старшим следователем Ленинского межрайонного отдела СУ СК при прокуратуре по Челябинской области, прокурором, старшим прокурором отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью ОВД и юстиции прокуратуры Свердловской области, — рассказали в региональном департаменте информационной политики.
С 2010 года был заместителем прокурора Железнодорожного района Екатеринбурга. В 2016 году стал прокурором Североуральска, а в 2021-м занял должность Невьянского городского прокурора.
К новым обязанностям в качестве временного главы Невьянска Егор Корнилов приступит с 1 августа 2026 года.
Напомним, что недавно в отставку отправили Александра Берчука, занимавшего пост главы муниципалитета с 2017 года.