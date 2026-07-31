Временным главой Невьянска назначили экс-прокурора Егора Корнилова

— Позже работал старшим следователем Ленинского межрайонного отдела СУ СК при прокуратуре по Челябинской области, прокурором, старшим прокурором отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью ОВД и юстиции прокуратуры Свердловской области, — рассказали в региональном департаменте информационной политики.