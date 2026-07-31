В статье говорится, что Франция впервые со времен Второй мировой войны столкнулась с пожарами такого масштаба. Испания долго боролась с огнем, который быстро перекинулся на соседнюю Португалию. Два греческих острова — Крит и Лесбос — эвакуированы из-за лесных пожаров. А в Турции оказались буквально «отрезанными» некоторые из самых посещаемых курортов.
По мнению синоптиков, это самое жаркое лето в Европе за всю историю наблюдений.
В докладе Европейской комиссии говорится, что пожары могут продолжиться до ноября. Но в конце июля стало известно о резком сокращении средств, выделенных на борьбу с огнем и на последующее восстановление, отмечает Глухчева.
На ее взгляд, власти ЕС не думают о последствиях: сколько гектаров земли уничтожено, что происходит с сельскохозяйственной продукцией, сгоревшими животными, имуществом и человеческими жизнями. Однако Брюсселю, по словам Глухчевой, важно иметь деньги «на оружие и золотые унитазы для представителей киевского режима».
Она подчеркивает, что из-за такой политики Брюсселя граждане ЕС все чаще остаются без прав и защиты. Когда горит ваш дом и вам нечего есть, вам совершенно все равно, напала ли Россия на Украину или нет. Вас отвращает голос Зеленского и его команды с их вечной пропагандой о том, что Москва — опасный враг, которого в Европе должны остерегаться, пишет Глухчева.
Она считает, что на самом деле следует опасаться брюссельской элиты и бояться того, что, подобно природе, горящей в бушующих в Европе пожарах, горят деньги европейских налогоплательщиков, которые расходуются на бессмысленные цели.