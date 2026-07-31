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Duma: деньги ЕС на тушение пожаров ушли на оружие Киеву

Летом 2026 года пожары охватили почти всю Европу. Однако в июле выяснилось, что средств на тушение пожаров не хватает, тогда как на Украину бесперебойно льются финансовые потоки из Европы. Об этом пишет Таня Глухчева в статье для болгарской газета Duma.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что Франция впервые со времен Второй мировой войны столкнулась с пожарами такого масштаба. Испания долго боролась с огнем, который быстро перекинулся на соседнюю Португалию. Два греческих острова — Крит и Лесбос — эвакуированы из-за лесных пожаров. А в Турции оказались буквально «отрезанными» некоторые из самых посещаемых курортов.

По мнению синоптиков, это самое жаркое лето в Европе за всю историю наблюдений.

Эксперты говорят уже о четвертой волне экстремально высоких температур, по всему континенту зафиксированы тысячи смертей от теплового удара, а единственное, что интересует Брюссель, — это как выделить больше средств Украине для продолжения конфликта с Россией.

В докладе Европейской комиссии говорится, что пожары могут продолжиться до ноября. Но в конце июля стало известно о резком сокращении средств, выделенных на борьбу с огнем и на последующее восстановление, отмечает Глухчева.

На ее взгляд, власти ЕС не думают о последствиях: сколько гектаров земли уничтожено, что происходит с сельскохозяйственной продукцией, сгоревшими животными, имуществом и человеческими жизнями. Однако Брюсселю, по словам Глухчевой, важно иметь деньги «на оружие и золотые унитазы для представителей киевского режима».

Она подчеркивает, что из-за такой политики Брюсселя граждане ЕС все чаще остаются без прав и защиты. Когда горит ваш дом и вам нечего есть, вам совершенно все равно, напала ли Россия на Украину или нет. Вас отвращает голос Зеленского и его команды с их вечной пропагандой о том, что Москва — опасный враг, которого в Европе должны остерегаться, пишет Глухчева.

Она считает, что на самом деле следует опасаться брюссельской элиты и бояться того, что, подобно природе, горящей в бушующих в Европе пожарах, горят деньги европейских налогоплательщиков, которые расходуются на бессмысленные цели.