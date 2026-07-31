Она подчеркивает, что из-за такой политики Брюсселя граждане ЕС все чаще остаются без прав и защиты. Когда горит ваш дом и вам нечего есть, вам совершенно все равно, напала ли Россия на Украину или нет. Вас отвращает голос Зеленского и его команды с их вечной пропагандой о том, что Москва — опасный враг, которого в Европе должны остерегаться, пишет Глухчева.