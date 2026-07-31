Лукашенко сказал, кого нельзя баловать зарплатами в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кого нельзя баловать зарплатами в стране. Подробности сообщает БелТА.
Александр Лукашенко ознакомился с деятельностью одного из производственных филиалов предприятия «Савушкин продукт», расположенных в Березовском районе, и его сельхозпредприятия «Савушкин-Луч».
— Почему у них неплохо работают люди здесь? Потому что они платят им зарплату. Они (речь идет про работников. — Ред.) работают за деньги. Нормальные деньги, — заметил глава республики.
Президент Беларуси обратил внимание на своевременность выплаты заработной платы в стране:
— Скажи, что делать, пусть делают, от этого будут их деньги — выплати в срок.
По словам главы государства, зарплата является вопросом номер один.
Лукашенко также сделал акцент на взаимодействии между таким крупным переработчиком, как «Савушкин продукт», и сельхозорганизациями, поставляющими для него сырье. Президент, обращаясь к генеральному директору предприятия Александру Савчицу призвал его не обижать соседа, от которого живет.
— Я исхожу из того, что мы на одной платформе: если они потонут, я тоже, — подчеркнул гендиректор.
Глава республики обратил внимание на зарплаты, призвав не жалеть их крестьянам.
— Баловать их нельзя, но если они дают результат, им надо платить, — подчеркнул белорусский лидер.
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