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Лукашенко сказал, кого нельзя баловать зарплатами в Беларуси

Лукашенко назвал, кого из белорусов нельзя баловать зарплатами.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кого нельзя баловать зарплатами в стране. Подробности сообщает БелТА.

Александр Лукашенко ознакомился с деятельностью одного из производственных филиалов предприятия «Савушкин продукт», расположенных в Березовском районе, и его сельхозпредприятия «Савушкин-Луч».

— Почему у них неплохо работают люди здесь? Потому что они платят им зарплату. Они (речь идет про работников. — Ред.) работают за деньги. Нормальные деньги, — заметил глава республики.

Президент Беларуси обратил внимание на своевременность выплаты заработной платы в стране:

— Скажи, что делать, пусть делают, от этого будут их деньги — выплати в срок.

По словам главы государства, зарплата является вопросом номер один.

Лукашенко также сделал акцент на взаимодействии между таким крупным переработчиком, как «Савушкин продукт», и сельхозорганизациями, поставляющими для него сырье. Президент, обращаясь к генеральному директору предприятия Александру Савчицу призвал его не обижать соседа, от которого живет.

— Я исхожу из того, что мы на одной платформе: если они потонут, я тоже, — подчеркнул гендиректор.

Глава республики обратил внимание на зарплаты, призвав не жалеть их крестьянам.

— Баловать их нельзя, но если они дают результат, им надо платить, — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Минэкономики сказало про рост зарплат белорусов в 2027 году.

Тем временем мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 августа 2026 года после увеличения бюджета прожиточного минимума: как вырастут доплаты пенсионерам, пособия на детей, социальные пенсии.

А еще Минтруда сказало, кому из белорусов будет проще найти работу через пару лет.

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