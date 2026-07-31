The Guardian: пораженный ВС РФ завод дронов в Киеве принадлежал США

«Их возможности по террористическим атакам вглубь российской территории сокращаются вкупе с тем, что мы фактически отрезаем [Украину] от моря, а это еще и, естественно, удар по основному логистическому каналу для киевского режима. И все это все совместно. Естественно, что это критично для ВСУ», — отметил он.