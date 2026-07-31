«Двухнедельный срок нереалистичен»: эксперт о перспективах мирного урегулирования в Газе

Ранее представители палестинского движения ХАМАС заявили, что готовы сложить оружие. Договоренность об этом была достигнута на переговорах по урегулированию конфликта в Газе. Как сообщил агентству AFP член переговорной группы ХАМАС Гази Хамад, движение пошло на этот шаг, чтобы «спасти людей от гибели и вынужденного переселения». Он добавил, что процесс может занять около двух недель или, возможно, больше.
Эксперт Самарская сомневается, что стороны смогут уложиться в установленные сроки.
Двухнедельный срок выглядит нереалистично с учетом отсутствия принципиального согласия между сторонами относительно последовательности реализации заявленных шагов: разоружения ХАМАС, отвода израильских войск и создания в Газе альтернативного правительства.
По мнению собеседницы Новостей Mail, высока вероятность того, что нынешний условный «статус-кво» — сохранение израильского присутствия в Газе, с одной стороны, и контроля ХАМАС над остальной территорией Сектора, с другой, — сохранится на неопределенный срок.
Продвижение реализации плана по урегулированию будет либо номинальным, либо крайне медленным. Принципиальное недоверие между сторонами существенно затрудняет реализацию любых подобных планов.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Совету мира удалось достичь договоренности о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. Как сообщает Politico, план предусматривает передачу всех вооружений Национальному комитету по управлению Газой. Эта структура была создана в январе на основании резолюции СБ ООН и мирной инициативы Трампа, направленной на завершение конфликта.