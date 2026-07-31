«Двухнедельный срок нереалистичен»: эксперт о перспективах мирного урегулирования в Газе

Ранее представители палестинского движения ХАМАС заявили, что готовы сложить оружие. Договоренность об этом была достигнута на переговорах по урегулированию конфликта в Газе. Как сообщил агентству AFP член переговорной группы ХАМАС Гази Хамад, движение пошло на этот шаг, чтобы «спасти людей от гибели и вынужденного переселения». Он добавил, что процесс может занять около двух недель или, возможно, больше.