СМИ опровергли заявление Зеленского о потерях ВСУ

Ранее в интервью американскому телеканалу Fox News Зеленский заявил, что с начала СВО Украина потеряла убитыми около 50 тысяч военнослужащих, а еще порядка 400 тысяч получили ранения. При этом в названных им цифрах присутствует неувязка: в феврале текущего года он озвучивал более высокую цифру — 55 тысяч погибших.