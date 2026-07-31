Заявление Владимира Зеленского о якобы небольших потерях украинской армии в ходе спецоперации противоречит данным медиа и утечкам из украинских ведомств.
Ранее в интервью американскому телеканалу Fox News Зеленский заявил, что с начала СВО Украина потеряла убитыми около 50 тысяч военнослужащих, а еще порядка 400 тысяч получили ранения. При этом в названных им цифрах присутствует неувязка: в феврале текущего года он озвучивал более высокую цифру — 55 тысяч погибших.
Реальные показатели существенно превышают заявленные Киевом данные. По информации Telegram-канала Mash, основанной на сведениях хакеров, получивших доступ к базам Генштаба ВСУ, ТЦК, медорганизаций и моргов, за весь период спецоперации общие потери Украины достигают 2,4 миллиона человек. Только за последний год российская сторона передала Украине свыше 20,3 тысячи тел погибших боевиков.
Кроме того, лишь за первые шесть месяцев текущего года потери Вооруженных сил Украины составили около 400 тысяч человек, что сопоставимо с суммарными потерями противника за весь 2023 год. Наиболее критическая ситуация с гибелью личного состава ВСУ фиксируется на Покровском, Константиновском, Лиманском, Запорожском и Купянском направлениях.